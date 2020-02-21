пятница 21.02.2020 19:43:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Голос фронта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Двум орловцам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей вручили медали в честь 75-летия Победы

Глава региона Андрей Клычков посетил Марию Алексеевну Кудинову и Ивана Павловича Шатнева.


Иван Павлович Шатнев - бывший несовершеннолетний узник, инвалид 2-й группы ВОВ. В марте 1943 года он вместе с другими односельчанами был насильственно угнан немецкими оккупантами на территорию оккупированной Белоруссии из села Дураково Орловского района. В Белоруссии он содержался в лагере Гомельской области до ноября 1943 года. При освобождении Гомеля советскими войсками вместе с другими мужчинами был угнан в район Бобруйска и содержался в лагере уже там. В июне 1944 года лагерь был освобожден советскими войсками, а уже в июле 1944 года он был призван в армию. Ранен на фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией».
 
Мария Алексеевна Кудинова во время Великой Отечественной войны проживала в деревне Знаменка Орловского района. Три года в деревне стояли немцы. Когда в 1943 году Советская Армия перешла в наступление, немцы стали отступать и погнали местное население также в Гомель. В Белоруссии Мария Алексеевна находилась в лагере вместе с мамой, сестрой и братом, пока их не освободили советские войска.
 
 
Андрей Клычков поблагодарил ветеранов за героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны, пожелал крепкого здоровья и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», а также цветы и подарки, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
21 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.