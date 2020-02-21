Двум орловцам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей вручили медали в честь 75-летия Победы

Глава региона Андрей Клычков посетил Марию Алексеевну Кудинову и Ивана Павловича Шатнева.

Иван Павлович Шатнев - бывший несовершеннолетний узник, инвалид 2-й группы ВОВ. В марте 1943 года он вместе с другими односельчанами был насильственно угнан немецкими оккупантами на территорию оккупированной Белоруссии из села Дураково Орловского района. В Белоруссии он содержался в лагере Гомельской области до ноября 1943 года. При освобождении Гомеля советскими войсками вместе с другими мужчинами был угнан в район Бобруйска и содержался в лагере уже там. В июне 1944 года лагерь был освобожден советскими войсками, а уже в июле 1944 года он был призван в армию. Ранен на фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией».

Мария Алексеевна Кудинова во время Великой Отечественной войны проживала в деревне Знаменка Орловского района. Три года в деревне стояли немцы. Когда в 1943 году Советская Армия перешла в наступление, немцы стали отступать и погнали местное население также в Гомель. В Белоруссии Мария Алексеевна находилась в лагере вместе с мамой, сестрой и братом, пока их не освободили советские войска.



Андрей Клычков поблагодарил ветеранов за героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны, пожелал крепкого здоровья и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», а также цветы и подарки, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области