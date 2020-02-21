На личном счету академика Седова - 54 сорта яблок Евгению Николаевичу Седову исполняется 90 лет. Наша съемочная группа побывала в гостях у легенды Российской науки.





Как вспоминает Евгений Николаевич, в голодное военное время сажали картофельные очистки, и из них, хоть и немного, но выросла картошка. Это детское впечатление от созерцания чуда произрастания, пожалуй, легло в основу всей дальнейшей жизни и деятельности академика Седова. Мальчишка, переживший войну, он видел огонь и уничтожение сада в родном Павловске под Воронежем. И, окончив школу, он выбирает плодоводческий факультет Воронежского сельскохозяйственного института. Студентом Евгений был прилежным, хотя время, 40-е послевоенные, было голодным и к учёбе особенно не располагало. Но, превозмогая голод и морозные зимы, он уже грезил о своём будущем саде. После аспирантуры с мешочком семян и первыми саженцами своих деревьев он приезжает в Орёл, где вот уже 65 лет двигает помологию – науку о яблоках. 54 сорта яблок с разной морфологией и вкусовыми качествами – на личном счету академика Седова. Евгений Седов, академик РАН: «Время селекционеров-одиночек ушло в прошлое. Сейчас такого не может быть. Потому что требования к сортам очень высокие. Для сорта требуется выполнение около сорока признаков». В Орловском всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур Евгения Николаевича по праву считают столпом науки. Он сам таковым себя не считает. Потому что каждое утро в любую погоду он обходит свои сады, принимает участие во всех видах работы, не гнушаясь самыми монотонными и трудоёмкими. Вот и в эти дни его можно застать в школке, где набирают первые силы колоновидные яблони – новое слово в плодоводстве. Анна Галашева, кандидат сельскохозяйственных наук: «Долголетие Евгения Николаевича больше всего зависит от его любимого дела, от его творческих идей и успехов. Создание сортов - это не каждому дано. Это большой талант. И нам есть чему учиться». Учёный, ратующий за объёмную крону дерева, убеждён, что будущее за высокотехнологичными садами, где колоновидные яблони, занимая меньше места, будут давать обильный урожай. Но школа Седова – это ещё и плеяда молодых учёных, идущих рядом с ним - с 90-летним академиком, который сам продолжает учиться, удивляясь и радуясь каждому новому плоду.





Надежда Невматулина

21 февраля 2020 года



