Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Низкий поклон и слова благодарности за мирное небо. Сегодня в Орле поздравляли мужчин с Днем Защитника Отечества. Хронология праздничного дня в нашей программе.





- Где шли бои и гремели взрывы. Орловские школьники представили туристические маршруты по «Огневым точкам» Орловщины. Куда и когда ребята отправятся в поход?



