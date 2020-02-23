Сегодня – День защитника Отечества 23 февраля - День воинской славы России.





В этот день чествуют настоящих мужчин — защитников своей Родины.

Это по праву праздник тех, кто служит в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества как День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова. Для большинства россиян это важная и значимая дата. В преддверии праздника в Орле прошли торжественные мероприятия. Так, утром 21 февраля у стелы на бульваре Победы возложили гирлянду славы . В церемонии приняли участие первые лица города и области, представители общественности и ветераны, а также молодежь - те, кому предстоит защищать Отечество. А днем в театре имени Тургенева состоялся праздничный концерт . В адрес тех, кто защищал и отстаивал суверенитет нашей Родины, прозвучали слова благодарности. Свой подарок к празднику подготовили и творческие коллективы Орла. Концерт назвали «Путь мужества». Зрителям представили постановку на тему военных лет, так же в программе звучали фронтовые песни.





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



