В честь праздника небо над Орлом озарит фейерверк В областном центре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.





Сегодня горожан ждут у подвесного моста Детского парка. Там состоится конкурсно-игровая программа «Юные защитники» и познавательная викторина «России верные сыны». Начало в 12:00.

Завершится этот день праздничным салютом. Залпы традиционно будут запускать от слияния Оки и Орлика. Первый фейерверк раскроется над городом в 20:00, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



