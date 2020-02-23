Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем защитника Отечества

Уважаемые орловцы!





Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля Россия чествует свои доблестные Вооруженные Силы, всех, кто посвятил жизнь укреплению ее могущества и безопасности.

В день всенародного праздника нас объединяют чувство гордости за героическую историю нашей великой державы, память о славных победах легендарных предков, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине.

В год 75-летия Великой Победы жители Орловской области с особой благодарностью вспоминают о бессмертном подвиге советского народа, отдают дань глубокого уважения победителям, всем ветеранам, отстоявшим свободу и независимость родной страны.

Сохраняя верность ратному долгу, нынешнее поколение российских воинов надежно стоит на страже безопасности государства и его граждан. Мы гордимся боевой мощью и выучкой наших Вооруженных Сил, оснащенных новейшей военной техникой, способных защитить интересы страны и выполнять сложные задачи за ее пределами.

Наш долг – беречь и умножать славные традиции мужества и патриотизма, своими делами обеспечивать динамичное развитие орловского края, вносить свой вклад в процветание России.

Уважаемые орловцы!

В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Орловщины и всего нашего Отечества.

Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков.