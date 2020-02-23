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Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем защитника Отечества


Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
 
23 февраля Россия чествует свои доблестные Вооруженные Силы, всех, кто посвятил жизнь укреплению ее могущества и безопасности.  
 
В день всенародного праздника нас объединяют чувство гордости за героическую историю нашей великой державы, память о славных победах легендарных предков, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине.
 
В год 75-летия Великой Победы жители Орловской области с особой благодарностью вспоминают о бессмертном подвиге советского народа, отдают дань глубокого уважения победителям, всем ветеранам, отстоявшим свободу и независимость родной страны.
 
Сохраняя верность ратному долгу, нынешнее поколение российских воинов надежно стоит на страже безопасности государства и его граждан. Мы гордимся боевой мощью и выучкой наших Вооруженных Сил, оснащенных новейшей военной техникой, способных защитить интересы страны и выполнять сложные задачи за ее пределами.
 
Наш долг – беречь и умножать славные традиции мужества и патриотизма, своими делами обеспечивать динамичное развитие орловского края, вносить свой вклад в процветание России.
 
Уважаемые орловцы!
 
В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Орловщины и всего нашего Отечества.
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков.



Орловское Информбюро
23 февраля 2020 года
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