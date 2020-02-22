Вниманию автомобилистов! 23 февраля в связи с проведением митинга, посвященного Дню защитника Отечества с 6:00 до 14:00 будет запрещена стоянка транспортных средств возле территориального управления по Железнодорожному району администрации г. Орла (пер. Трамвайный, 1).











Орловское Информбюро

22 февраля 2020 года



