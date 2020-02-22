На улице Московской в ДТП пострадала пешеход

35-летняя женщина доставлена в отделение нейрохирургии областной больницы.

В пятницу, 21 февраля, около двух часов дня водитель на автомобиле ВАЗ-21120 сбил женщину-пешехода в районе дома № 106 по улице Московской. Пешеход переходила проезжую часть дороги.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области