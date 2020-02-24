Сегодня – первый день Масленицы

Этот день называется Встреча.

В этот день ходят в гости и выпекают первый праздничный блин. Его, кстати, отдают беднякам - за помин душ усопших.



Традиционно в этот день создавалось чучело Масленицы. Для этого использовались солома, ветхая старая одежда. Чучело насаживали на кол и возили по улицам.



В Орле пройдет конкурс «Сударыня Масленица» . Соорудить свое чучело предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно). Кукла-участница должна быть не менее 1,2 метра. Её одеяние и каркас можно соорудить из любых материалов. Главная задача — сохранить верность традициям.

Итоги конкурса подведут 1 марта в Прощёное воскресенье в Детском парке. Все участники получат грамоты за участие. Победителей и призёров также ожидают памятные призы.