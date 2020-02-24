Сегодня – первый день Масленицы

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Сегодня – первый день МасленицыЭтот день называется Встреча.
В этот день ходят в гости и выпекают первый праздничный блин. Его, кстати, отдают беднякам - за помин душ усопших.
Традиционно в этот день создавалось чучело Масленицы. Для этого использовались солома, ветхая старая одежда. Чучело насаживали на кол и возили по улицам.
В Орле пройдет конкурс «Сударыня Масленица»
. Соорудить свое чучело предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно). Кукла-участница должна быть не менее 1,2 метра. Её одеяние и каркас можно соорудить из любых материалов. Главная задача — сохранить верность традициям.
Итоги конкурса подведут 1 марта в Прощёное воскресенье в Детском парке. Все участники получат грамоты за участие. Победителей и призёров также ожидают памятные призы.
Заявки на участие и фотографии своей Марены-зимы участники должны направить до 27 февраля на электронную почту park.park@mail.ru
. Дополнительная информация по телефону 73-17-20
.
Орловское Информбюро
24 февраля 2020 года