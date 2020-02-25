Сегодня стартует четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Он продлится до 29 февраля.





Участникам предложено 22 компетенции в возрастной группе 16-22 года, пять компетенций - для учащихся общеобразовательных школ (JuniorSkills), и три компетенции – «Навыки мудрых» для участников 50+.





Мария Семак

25 февраля 2020 года



