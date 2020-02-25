Сегодня – второй день Масленицы

Он называется Заигрыш и связан с брачными ритуалами.

Это день смотрин невест. Поскольку в Великий пост запрещается играть свадьбы, то этот день был последним (после Святок), когда еще была возможность найти себе брачную пару. А уже после окончания Великого поста, на так называемую Красную горку, разрешалось играть свадьбы.

В празднествах и развлечениях в этот день активную роль играли молодые люди. Со второго дня Масленицы начинались и уличные гулянья – народные театральные представления скоморохов, катания на тройках и т.д.

Масленица - древний славянский праздник, в котором обычаи переплелись с православными традициями. Верующие же начинают готовиться к Великому посту. В храмах совершаются великопостные службы. А в воскресенье - особый чин прощения. Чтобы войти в Великий пост с чистой душой и помыслами.