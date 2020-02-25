Сегодня стартует новый проект Эвы Стасюлевич к 75-летию Великой Победы

Он называется «Дети войны».

Это рассказы-воспоминания живых свидетелей тех страшных событий. Хотя некоторым героям на момент начала Великой Отечественной было по 5-6 лет, они до сих пор помнят тот страх, голод, горечь расставаний и потерь. Об этом дети войны и расскажут в нашем проекте.

Проект «Дети войны» будет выходить в эфир дважды в неделю.