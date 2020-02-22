В Москве стартовал полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России»

В полуфинал в Центральном федеральном округе вышли 555 участников, в том числе трое орловцев. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», он состоится 27-31 марта.

Конкурс «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «лидеров России». Среди них двое стали губернаторами, пятеро - заместителями федеральных министров.