Митрополит Тихон вручил награду Русской Православной Церкви начальнику Орловского гарнизона Начальник Орловского территориального гарнизона Михаил Черников награждён медалью святого благоверного князя Дмитрия Донского за оказание помощи в строительстве храма Великомученика Георгия Победоносца при войсковой части 03013 Орловской области.





Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества состоялось 21 февраля в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева. Митрополит Орловский и Болховский Тихон в своем выступлении сказал: «Сегодня мы поздравляем всех тех, кто служит в рядах Вооруженных сил России, чествуем ветеранов и вспоминаем не вернувшихся с ратного с поля. Ветеранам и тем, кто служит сегодня, многая лета. А всем не вернувшимся — вечная память».





Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

22 февраля 2020 года



