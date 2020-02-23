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Руководители города Орла поздравляют с Днём защитника Отечества
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы прежде всего чествуем каждого, кому довелось с оружием в руках защищать свое Отечество. Наши Вооруженные Силы, созданные для защиты Родины и охраны ее границ, прошли большой и славный боевой путь.
Мы преклоняем головы перед солдатами и офицерами, самоотверженно сражавшимися в разные годы за интересы своей страны, своих сограждан.
Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны и сделаем все для того, чтобы их великий подвиг жил вечно в памяти народной!
Поздравления и слова благодарности всем, кто сегодня несет службу в рядах армии России, каждому, кто укрепляет мощь страны своим трудом!
Крепкого вам здоровья, радости и благополучия вашим семьям!
Процветания нашей России!
Мэр города Орла Василий Новиков
Глава администрации города Орла Александр Муромский
Орловское Информбюро
23 февраля 2020 года