Руководители города Орла поздравляют с Днём защитника Отечества

Уважаемые орловцы!



Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы прежде всего чествуем каждого, кому довелось с оружием в руках защищать свое Отечество. Наши Вооруженные Силы, созданные для защиты Родины и охраны ее границ, прошли большой и славный боевой путь.

Мы преклоняем головы перед солдатами и офицерами, самоотверженно сражавшимися в разные годы за интересы своей страны, своих сограждан.

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны и сделаем все для того, чтобы их великий подвиг жил вечно в памяти народной!

Поздравления и слова благодарности всем, кто сегодня несет службу в рядах армии России, каждому, кто укрепляет мощь страны своим трудом!

Крепкого вам здоровья, радости и благополучия вашим семьям!

Процветания нашей России!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский