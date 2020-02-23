Орловского селекционера, академика РАН Евгения Седова поздравили с 90-летием Чествование юбиляра состоялось во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур (ВНИИСПК).





Он создал десятки новых сортов яблок и груш. За свой вклад в науку наш земляк был удостоит звания «Международный человек тысячелетия». Евгений Николаевич вошел в число выдающихся интеллектуалов ХХ столетия. 22 февраля Евгению Николаевичу исполнилось 90 лет, но, несмотря на возраст, он продолжает селекционную работу в составе большой группы ученых.



Большой ученый сделал подарок и нашей телерадиокомпании - к 50-летию ГТРК «Орел» он вывел специальный сорт, названный «Звезда эфира». Именно в Орле, впервые в мире, под его руководством выведена целая серия триплоидных сортов плодовых культур, ознаменовавшая новую эру в развитии садоводства.



К юбилею Евгения Николаевича Седова ГТРК "Орёл" подготовила передачу "Молодильные яблоки" из цикла "Такая жизнь".



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



