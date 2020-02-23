Сотрудники орловской полиции и юные инспектора движения напомнили водителям о безопасности на дорогах В Орловской области сотрудники ГИБДД провели праздничную акцию «Звёздочка водителю», вручив автомобилистам сделанные ребятами открытки с пожеланиями.





Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району совместно с отрядом ЮИД Троснянской СОШ организовали поздравление участников дорожного движения. В адрес водителей звучали пожелания здоровья, удачи и безопасности на дороге.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



