Андрей Клычков встретился с советником Председателя Российского военно-исторического общества Ростиславом Мединским

Рабочая встреча состоялась сегодня в администрации Орловской области. В центре внимания была тема увековечивания памяти советских воинов, павших за свободу и независимость Родины. Ростислав Мединский поблагодарил губернатора Орловской области за проделанную работу в этом направлении.

При поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) за два года на территории Орловской области установлено пять памятников Солдату-освободителю, 165 мемориальных досок Героям Советского Союза, 9 − полным кавалерам Ордена Славы. При содействии РВИО Орловская область получила возможность в приоритетном порядке устанавливать новые памятники.

В настоящее время организация объединяет порядка 12 тыс. членов по всей стране, в составе регионального отделения в Орловской области – 552 человека.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

