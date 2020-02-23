В Болхове открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков» Инициатором открытия монумента стало Российское военно-историческое общество.







Монумент установили на территории братского захоронения. Это бронзовая скульптурная композиция, созданная скульптором Константином Чернявским по проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского. Скульптура представляет собой образ коленопреклоненного офицера с Боевым знаменем 76-й гвардейской стрелковой дивизии, штурмовавшей Болхов в 1943 году.













Всего Российское военно-историческое общество установило более 300 памятников на территории России и за ее пределами.





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



