Орел принял эстафету Всероссийского пожарно-спасательного флешмоба Спортивно-массовая акция была организована и проведена по инициативе и при непосредственном участии орловских спасателей.





В этом году к проведению акции совместно с ГУ МЧС России по Орловской области присоединились региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, областное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Детский парк города Орла. Гостей ждало много веселых и интересных задумок организаторов, которые можно было воплотить только при их непосредственном участии.











Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



