В День защитника Отечества в Орле прошло заседание Попечительского Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Первое заседание Совета состоялось сегодня в администрации Орловской области. Его провел губернатор Андрей Клычков. В мероприятии принял участие советник Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский.





«Уверен, что на Орловщине Попечительский Совет Регионального отделения Российского военно-исторического общества, возглавляемый губернатором Андреем Клычковым, станет мощным инструментом решения задач идейно-патриотического воспитания граждан, создания и популяризации культурно-исторического наследия России. В год празднования 75-летия Великой Победы одной из приоритетных задач является увековечивание памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества», − подчеркнул Ростислав Мединский.

Он отметил, что Российское военно-историческое общество продолжит оказывать поддержку нашему региону в этой знаковой работе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков акцентировал особое внимание на деятельности по увековечению памяти о героях крупнейших и судьбоносных сражений, развернувшихся на Орловской земле в годы войны.

«Символично, что заседание Попечительского Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества проходит в День защитника Отечества, когда Россия чествует свои доблестные Вооруженные Силы, − отметил Андрей Клычков. − На Орловщине ведется колоссальная работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Серьезную поддержку нам оказывает Российское военно-историческое общество, а также представители общественных организаций и коммерческих структур».



В торжественной обстановке членам Попечительского Совета РВИО общества вручили членские билеты.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

23 февраля 2020 года



