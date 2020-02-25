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В выходные в Орле горели офисное здание и гараж


Днем 22 февраля произошел пожар в трехэтажном здании на улице Ливенской в городе Орле. В результате пожара на втором этаже офисное помещение выгорело на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.
 
Чуть позже стало известно о возгорании гаража в ГСК «Энергетик-2» города Орла. В результате пожара в гараже выгорели предметы обихода на площади пять квадратных метров, гараж закопчен по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
 
За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 38 раз, из них девять выездов на ликвидацию пожаров и 29 – на различные происшествия.



Орловское Информбюро
25 февраля 2020 года
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