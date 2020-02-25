Орловские студенты отправились в армию на денёк Помогли им в этом активисты «Молодёжки ОНФ».





Проект «В армию на денёк» охватил больше 3 тысяч молодых россиян из 70 регионов. Ребята погрузились в атмосферу воинской службы, соблюдали армейский распорядок дня и познакомились с современным вооружением силовых структур России.





Антон Киселёв

25 февраля 2020 года



