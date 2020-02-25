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Орловские дайверы продолжают исследовать Мировой океан

Члены орловского клуба подводного плавания «Диво» совершили 100 поездок по всему земному шару, провели свыше 1000 часов под водой.


В конце 2019 года команда из 16 человек отправились изучать Красное море в Шарм-эль-Шейхе. Цель экспедиции - обследование двух английских кораблей, которые уже не одно десятилетие лежат на дне Суэцкого залива. 
 
Внимание орловских дайверов привлекли корабли Thistlegorm и Dunraven. Оба эти судна бороздили морские просторы недолго. Thistlegorm - корабль 1940 года постройки. В 1941 году он был атакован тяжелым немецким бомбардировщиком и затонул недалеко от побережья Египта. Dunraven был построен в 1873 году. Он курсировала между Англией и Индией, и в апреле 1876 года, по неопытности капитана, сел на риф и затонул.
 
Но прежде чем отправиться в экспедицию, дайверы проводят большую работу и в архивах. Thistlegorm был найден знаменитым исследователем Мирового океана Жаком Ивом Кусто, и книг об этом судне написано немало. Но орловские дайверы внесли свои правки. 
 
Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Члены нашего клуба нашли неточности в описании, и, благодаря работе в зарубежных архивах, написали на своем сайте, какая именно техника была погружена на этот корабль - какие машины, какое вооружение. То есть, свой вклад в точность историческую мы внесли».
 
Если составлять карту путешествий орловского клуба дайверов, то на нее можно уже смело нанести 20 стран. На счету «Диво» более тысячи часов исследований под водой. Сбавлять обороты наши путешественники не собираются и в апреле этого года отправляются за полярный круг, планируют погружения в Баренцево море. 
 
Сергей Куликов отметил, что главная цель их экспедиции заключается в поиске пропавшего в 1912 году судна «Геркулес», которым руководил арктический исследователь Владимир Русанов.



Юлия Опанасюк
25 февраля 2020 года
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