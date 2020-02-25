В Ливенском районе погиб водитель снегохода

Авария произошла в ночь на 24 февраля.

На поле сельхозназначения д. Моногарово Ливенского района водитель снегохода Yamaha (мужчина 1992 г.р.), не справился с управлением, совершил съезд в овраг с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области