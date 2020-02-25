В Орле пострадал пешеход

Он переходил дорогу в неположенном месте.

22 февраля в 23:10 водитель, управлял автомобилем «Фольксваген Пассат», следовал по ул. Горького и в районе д.42 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу им. Семашко.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.