Под Орлом пассажир автомобиля погибла в результате аварии

ДТП произошло 23 февраля в час ночи на автодороге Орел – Знаменское.

39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомашины в правый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир переднего пассажирского сиденья (женщина 1959 г.р.), скончалась на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.