В Орле неустановленный автомобиль снес два авто и сбил пешехода на тротуаре

23 февраля в 5:25 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по ул. Лескова и в районе д. 16 « А» допустил наезд на стоящий автомобиль «Киа Спектра» с последующим наездом на стоящий автомобиль «Рено Логан», при этом «Рено» вылетел на тротуар, где находился пешеход. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля Рено и пешеход.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.