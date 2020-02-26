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В аварии на Московском шоссе пострадали два водителя

ДТП произошло 23 февраля в 16:35.


Водитель, управлял автомобилем «Лада-Ларгус», следовал по Московскому шоссе и на нерегулируемом перекрестке с улицей Блынского при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии. Позже за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Лада-Ларгус», отпущен на амбулаторное лечение.
 
За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.



Орловское Информбюро
25 февраля 2020 года
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