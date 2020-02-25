Служба спасения Орловщины присоединилась к Всероссийскому флэшмобу «МЧС - за здоровый образ жизни!»

Спортивно-массовая акция была рассчитана на все возрастные категории. В ней приняли участие не только семьи спасателей, но и все желающие.

Флэшмоб начался с совместной зарядки, которую спасатели и их самые маленькие помощники провели вместе с гостями. На нескольких учебных площадках были представлены снаряжение и техника МЧС, которые имели особую популярность у маленьких посетителей.

Кроме сотрудников МЧС в акции активное участие приняли областное отделение ВДПО, студенческий корпус спасателей, поисковый отряд «Лиза Алерт» . Поисковики, в частности, рассказали маленьким слушателям, как им действовать при попытке похищения.

Оборудование водных спасателей привлекает не меньше внимания, чем техника огнеборцев. Даже обычный водолазный нож оказался занимательным экспонатом.

Посостязаться в силе и ловкости гости праздника могли не только поодиночке, но и целыми семьями. Такую возможность им предоставила веселая эстафета.

Восполнить потраченные калории можно было у полевой кухни, где желающим раздавали гречневую кашу и горячий чай.