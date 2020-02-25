Дмитрий Бутусов покидает пост зампреда Орловского правительства по развитию АПК

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Дмитрий Бутусов покидает пост зампреда Орловского правительства по развитию АПКСегодня стало известно, что он идёт на повышение - его пригласили на работу в Министерство сельского хозяйства.
Напомним, в Орёл Дмитрий Бутусов приехал в 2015 году. В последние годы сфера АПК в регионе смогла достичь значительных показателей по урожаю. Губернатор и председатель облсовета наградили чиновника почётными грамотами.
Как сообщил Дмитрий Бутусов, он будет отвечать за животноводческую отрасль.
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Будем, в том числе и в Орловской области, сегодня больше внимания уделять этому направлению. По долгу службы мне этим придется заниматься - это и развитие нормативной базы, и развитие племенного животноводства, которое сегодня требует инноваций, особого внимания. Такие задачи ставит министр сельского хозяйства, руководство страны».
Антон Киселёв
25 февраля 2020 года