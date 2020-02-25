Дмитрий Бутусов покидает пост зампреда Орловского правительства по развитию АПК

Сегодня стало известно, что он идёт на повышение - его пригласили на работу в Министерство сельского хозяйства.

Напомним, в Орёл Дмитрий Бутусов приехал в 2015 году. В последние годы сфера АПК в регионе смогла достичь значительных показателей по урожаю. Губернатор и председатель облсовета наградили чиновника почётными грамотами.

Как сообщил Дмитрий Бутусов, он будет отвечать за животноводческую отрасль.