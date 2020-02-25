В Орле на Раздольной столкнулись два автомобиля

ДТП произошло около восьми часов утра.

На улице Раздольной лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Ситроен». О пострадавших пока не сообщается.

Всего за минувшие выходные орловская Госавтоинспекция зарегистрировала 37 ДТП. Два человека погибли, десять - получили травмы.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

