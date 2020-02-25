11 дорог Орла обрели подрядчиков Все они встанут на ремонт с 1 мая в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Уже сейчас некоторые подрядчики ведут подготовку к масштабному ремонту. В частности, кронируют деревья на Автовокзальной и Васильевской. В мэрии сообщили, что в результате торгов образовалась экономия в 7 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о том, куда направить эти средства.





Надежда Невматулина

25 февраля 2020 года



