|
|
В России стартовал масштабный проект «Письма Победы»Теперь есть возможность не только хранить воспоминания о подвиге близких, но и поделиться ими с миллионами людей.
На сайте проекта www.pismapobedy.ru
необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива как текстовый или фотофайл.
И строки, написанные больше 70-ти лет назад, снова зазвучат живыми голосами - письма победы читают актеры. Проект поддержали Владимир Меньшов, Сергей Шакуров, Юлия Рутберг, Андрей Бурковский, Алексей Кортнев и другие. Они читают письма из семейных и музейных архивов, делятся воспоминаниями родственников.
Цель проекта
- собрать самую большую в России электронную библиотеку переписки военных лет. Через архивы и музеи на сайте проекта собрано более 200 тысяч писем.
Орловское Информбюро
25 февраля 2020 года