В России стартовал масштабный проект «Письма Победы»

Теперь есть возможность не только хранить воспоминания о подвиге близких, но и поделиться ими с миллионами людей.

На сайте проекта www.pismapobedy.ru необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива как текстовый или фотофайл.

И строки, написанные больше 70-ти лет назад, снова зазвучат живыми голосами - письма победы читают актеры. Проект поддержали Владимир Меньшов, Сергей Шакуров, Юлия Рутберг, Андрей Бурковский, Алексей Кортнев и другие. Они читают письма из семейных и музейных архивов, делятся воспоминаниями родственников.