Исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.





Сергей Борзенков работал в правительстве Орловской области с 2017 года в должности руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области.



До этого он являлся Председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. Кроме того, в течение 20 лет Сергей Борзенков возглавлял крупное сельхозпредприятие ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе.





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



