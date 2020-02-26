Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Зампредседателя областного правительства по развитию АПК Дмитрий Бутусов пошел на повышение.



- В Болхове образ защитника Отечества увековечили в бронзе.



- Война глазами детей войны - в нашем эфире. К 75-летию Великой Победы мы подготовили специальный проект-ретроспективу.



- Блины на завтрак, обед и ужин - до конца недели. О традициях и современности рассказали школьникам.



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Вести-Орёл

25 февраля 2020 года



