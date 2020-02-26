Мошенники заставляют орловцев пройти обязательную метрологическую поверку приборов учёта Налицо один их видов агрессивного маркетинга. Об этом предупреждает Орёлводоканал.





В последнее время в Орле и Орловском районе участились случаи рассылки извещений от так называемой «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ).



В присылаемых извещениях жителей обязывают пройти метрологическую поверку приборов учёта, в противном случае их уведомляют о том, что расчёт за потребление услуги будет производиться по нормативу.



МПП ВКХ «Орёлводоканал» официально заявляет, что о существовании ЕИСЖКХ информации не имеет и никаких договоров с указанной фирмой не заключало.



Налицо один их видов агрессивного маркетинга. В группе «особого риска» находятся люди старшего возраста, которых уговаривают заменить приборы учёта и делают это по стоимости, значительно превышающей фактическую.



МПП ВКХ «Орёлводоканал» предостерегает жителей Орла: не стоит вступать с подозрительными фирмами ни в какие переговоры, тем более оплачивать им какие-либо услуги.



По всем вопросам, связанным с поверкой и опломбировкой приборов учёта, обращайтесь по телефонам 8 (4862) 633043, 443620 (начальник сервисного центра Сёмина Олеся Николаевна).





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



