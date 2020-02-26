В Орле пройдёт форум «Педагоги России: инновации в образовании» В форуме примут участие представители дошкольного, общего и среднего профессионального образования.





Так, воспитателям детских садов расскажут о влиянии игры на развитие ребенка, приведут примеры нестандартных задач для активации мозговой деятельности малышей. Учителей английского языка познакомят с новой технологией псевдо-чтения - для быстрого освоения чтения на английском. Эту технологию можно применять при обучении детей с четырех лет. Она позволяет начать читать без знания алфавита и правил чтения. Еще одной важной темой станет коррекции агрессивного поведения дошкольников.



Стартует форум 3 марта. Подробнее ознакомиться с программой форума «Педагоги России: инновации в образовании» и зарегистрироваться можно на официальном сайте события.





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



