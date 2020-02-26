Интернет-перепись населения станет доступнее Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.





С 1 марта жители России будут пользоваться на портале Госуслуг и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При входе на эти ресурсы Интернет-трафик не будет тарифицироваться.



Это упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист в режиме онлайн.



С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти Интернет-перепись на портале Госуслуг, выбрав услугу «Пройти перепись населения».



Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали Интернет-перепись на портале Госуслуг предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.



Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.



При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.



Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает сайт администрации города Орла.





Вести-Орёл

25 февраля 2020 года



