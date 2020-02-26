В Орле стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia Чемпионат будет проходить по 30 компетенциям в разных возрастных группах.





Открытие регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

состоялось в Орловском Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.



Юношам и девушкам предстоит показать свои умения в различных профессиях. Соревновательные площадки открыты на базе 13 профессиональных образовательных организаций и двух вузов. В жюри - эксперты, в том числе национальные - из девяти регионов России.





Надежда Невматулина

25 февраля 2020 года



