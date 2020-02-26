Орловским школьникам рассказали про Масленицу Масленичная неделя началась 24 февраля.





Сегодня необычный урок по родному языку прошел в орловской школе № 33. Сотрудники дома-музея Грановского и студенты института культуры рассказали школьникам об истории празднования Масленицы, а некоторые традиции показали наглядно. Дети познакомились с загадками и играми, существующими в народе испокон веков. Рассказали школьникам и о том, как в старину пекли блины, из чего делали чучело, и что оно олицетворяло. А еще ребята узнали, какие были традиции, и что обозначал каждый день масленичной недели.





Татьяна Тимохина

25 февраля 2020 года



