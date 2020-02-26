Андрей Клычков: профилактика - лучший способ предотвратить экстремизм Антитеррористическая комиссия области собралась сегодня в расширенном составе. Помимо обычных представителей в ее работе приняли участие главы районов и муниципальных образований, а также руководители образовательных учреждений.





Андрей Клычков отметил, что в центре внимания Антитеррористической комиссии была и остается работа по совершенствованию мер противодействия идеологии терроризма и экстремизма в регионе. «Мы хорошо знаем, что наиболее восприимчивой к этой идеологии частью общества является молодежь, - отметил губернатор. - И поэтому нам важно не просто действовать на опережение, но и как можно шире вовлекать в эту работу муниципальной власть, работников системы образования, опираться на поддержку общественности».





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



