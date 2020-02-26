Больше 1300 гектаров орловской земли в этом году будут засеяны сельхозкультурами Подготовку к посевной кампании и всему комплексу весенних полевых работ сегодня обсуждали на аппаратном совещании у главы региона.





Под урожай 2020 года уже посеяно больше 450 тысяч гектаров озимых. Итоговый яровой сев составит почти 800 тысяч гектаров. Для технических культур 275 тысяч гектаров. Учитывая планы, для всей посевной кампании необходимо больше 92 тысяч тонн семян - почти все они уже заготовлены. В достатке имеется и запас удобрений - на складах региона хранится почти 64 тысячи тонн. Сельхозтоваропроизводители отметили, что подорожали ГСМ: тонна бензина - на 700 рублей, тонна дизельного топлива - на 500.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Что касается вопросов льготного кредитования - на проведение весенних полевых работ потребность в кредитах составляет более 6 миллиардов рублей. Работа, действительно, предстоит очень большая. Важно, чтобы она велась в плановом режиме, а средства государственной поддержки были вовремя доведены до сельхозтоваропроизводителей».





Антон Киселёв

25 февраля 2020 года



