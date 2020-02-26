Орловская область заняла 21-е место в рейтинге российских регионов с наименьшей аварийностью на дорогах Рейтинг составлен на основании статистики МВД за 2019 год в пересчёте на количество автомобилей, зарегистрированных в регионах.





В 2019 году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России снизилось на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Число пострадавших также уменьшилось: погибших - на 6,8%, раненых - на 1,9%.



Из 85 регионов Орловская область по итогам 2019 года заняла 21-е место в рейтинге по аварийности на дорогах. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 242 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году. Погибло и было ранено в результате ДТП 145 граждан на 100 тыс. человек.



Первое место в рейтинге российских регионов заняла Чеченская Республика, в ней зафиксировано меньше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди: 76 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей и 34 человека на 100 тыс. населения в результате ДТП погибли или были ранены.



Последнюю 85-ю строчку в рейтинге заняла Республика Тыва: 858 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей и 265 человек на 100 тыс. населения в результате ДТП погибли или были ранены, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



