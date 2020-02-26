среда 26.02.2020 00:02:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

На Кромском шоссе изменена схема движения транспортных средств

Теперь в районе дома №23 (гипермаркет «Линия») теперь запрещен левый поворот в обе стороны движения.


До следующей недели объект улично-дорожной сети оборудуют соответствующими дорожными знаками, указывающими направление движения по левой полосе только прямо, а по правой полосе — прямо и направо, сообщает сайт городской администрации.

Указанный участок Кромского шоссе по итогам 2019 года вошёл в число аварийно опасных. По статистике ОГИБДД по городу Орлу, за январь-сентябрь минувшего года здесь произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в том числе три столкновения. В авариях пострадали пять человек, один погиб.

Чаще всего катализатором являлся общественный транспорт: водители, разворачиваясь на парковке ТМК «Гринн», далеко не всегда убеждались в безопасности манёвра.

Установка новых дорожных знаков позволит ликвидировать «очаг аварийности» и снизит до минимума количество жертв.


Орловское Информбюро
25 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.