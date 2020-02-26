На Кромском шоссе изменена схема движения транспортных средств Теперь в районе дома №23 (гипермаркет «Линия») теперь запрещен левый поворот в обе стороны движения.





До следующей недели объект улично-дорожной сети оборудуют соответствующими дорожными знаками, указывающими направление движения по левой полосе только прямо, а по правой полосе — прямо и направо, сообщает сайт городской администрации.



Указанный участок Кромского шоссе по итогам 2019 года вошёл в число аварийно опасных. По статистике ОГИБДД по городу Орлу, за январь-сентябрь минувшего года здесь произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в том числе три столкновения. В авариях пострадали пять человек, один погиб.



Чаще всего катализатором являлся общественный транспорт: водители, разворачиваясь на парковке ТМК «Гринн», далеко не всегда убеждались в безопасности манёвра.



Установка новых дорожных знаков позволит ликвидировать «очаг аварийности» и снизит до минимума количество жертв.





Орловское Информбюро

25 февраля 2020 года



