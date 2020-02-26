В Орле работают над улучшением процессов воспитания и образования Сегодня орловские школы и детсады, в рамках программы «Эффективный регион», представят свои проекты, позволяющие совершенствовать процесс образования и воспитания.





Участие в презентации примут 27 учреждений. На презентации озвучат разработки, которые позволят максимально эффективно наладить работу с детьми и родителями, обеспечить применение инновационных технологий, таких как электронные журналы и дневники. Напомним, 9 орловских учреждений уже защитили презентации. Остальным школам и садам еще предстоит разработать свои проекты.





Мария Семак

26 февраля 2020 года



