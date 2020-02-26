В Свердловском районе сегодня открывается ежегодный молодежный форум В этот раз он посвящен знаменательной дате-75-летию Великой Победы.





Участие принимают школьники и студенты. Программа форума насыщена конкурсами и выставками, мастер-классами и презентациями. Каждая команда может выбрать одно или сразу несколько направлений. На сцене районного дома культуры участники представят свои визитки и домашние задания, ответят на вопросы тестов. На спортивных площадках пройдут состязания на силу, ловкость и скорость. Самые подготовленные сдадут нормы ГТО.





Мария Семак

26 февраля 2020 года



