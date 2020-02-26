Из Орловской области уезжают чаще, чем приезжают Данные Орелстата.





По итогам января-ноября 2019 зафиксировано отрицательное миграционное сальдо. На постоянное место жительства приехали 18 523 человека, а выехали больше - 19 000 человек.





Мария Семак

26 февраля 2020 года



