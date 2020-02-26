Сегодня в орловской школе № 39 откроется кадетский класс Отряд из 14-и пятиклассников станет третьим по счету в Орле кадетским классом под патронажем полиции.





Ранее к кадетскому движению МВД примкнули лицей № 19 и школа № 29. Как сообщили в городском управлении полиции, новый класс будет иметь общий правоохранительный профиль. С учащимися будут заниматься сотрудники ПДН, Госавтоинспекции, уголовного розыска и других подразделений полиции.





Мария Семак

26 февраля 2020 года



