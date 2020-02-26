Орловцев приглашают на весенний турнир по бадминтону Сегодня – день регистрации.





Заявки начнут принимать в 17 часов в орловской федерации бадминтона. Сам же турнир будет проходить 29 февраля и 1 марта. В эти дни регистрация в 9 часов утра. Участников, не подавших предварительную заявку или опоздавших на регистрацию, к соревнованиям не допустят.





Мария Семак

26 февраля 2020 года



